Голландцы придумали необычные способ заманить к себе туристов следующим летом

Главное: Голландия придумала необычный способ вернуть туристов, когда ситуация с пандемией коронавируса может улучшиться. Приезжим предлагают деньги за пустую пластиковую тару.

Детали: Власти Голландии придумали интересный способ привлечь туристов и улучшить ситуацию с оборотом пластика в стране. Как пишет издание «ЕвроПульс», уже с 1 июля следующего года откроются пункты приема пластиковых бутылок объемом до одного литра – напитки в такой таре, выяснилось во время исследования, популярны у гостей страны.

В министерстве окружающей среды говорят: «Благодаря этому ходу до 90% всей пластиковой тары в стране будет перерабатываться. За каждую сданную емкость можно будет получить до пятнадцати евроцентов».

Сейчас в Голландии работает система автоматов по приему тары, которые возвращают ее стоимость, но они пригодны лишь для емкостей объемом больше литра.

Кроме этого в 2022 году власти страны хотят установить автоматы по приему алюминиевых банок, которые поставят на железнодорожных станциях и заправках.

Стоит напомнить, что Евросоюз до конца следующего десятилетия (к 2030 году) перейдет на то, что вся пластиковая упаковка должна быть перерабатываемой.

В тему: 2 января 2020 года мы писали, что Голландия официально исчезла с политической карты мира.