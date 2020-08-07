Американцы обнаружили у SARS-CoV-2 «уязвимое место»

Главное: У коронавируса нашли «слабое место». Сделали это ученые из США.

Детали: Исследователи из университета Канзаса (США) заявили, что им удалось выявить «уязвимое место» коронавируса. Их цитирует издание Science Daily.

Как сказано в публикации, ученые «проверили терапевтическое средство против коронавируса и узнали, что 3С-подобная протеаза (или 3CLpro) является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2».

Эксперты говорят, что «при использовании найденных ингибиторов данной протеазы на лабораторных мышах препарат остановил репликацию вируса».

Ученые утверждают: «Подобное влияние на «уязвимое место» заразы позволяет блокировать размножение не только MERS, но и коронавирусов MERS-CoV и SARS-CoV-2».

Теперь исследователи хотять проверить эффективность лекарства на людях.

В тему: 5 августа 2020 года мы писали, что коронавирус стал чаще поражать молодых

3 августа 2020 года сообщалось, что американцы выяснили о коронавирусе кое-что неожиданное.