В ВОЗ рассказали, к чему может привести возвращение болельщиков на стадионы

Главное: Во Всемирной организации здравоохранения боятся, что если спортивные болельщики вернутся на стадионы, последствия могут быть катастрофическими.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения считают, что возвращение болельщиков на трибуны приведет к вспышке коронавируса. Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает Sportbusiness.

По его словам, это не просто люди окажутся на стадионе, они будут пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы.

«Представьте себе все проблемы, которые у нас сейчас есть с ночными клубами и барами, и вдавите все это в четыре-пятичасовое мероприятие, когда тысячи людей едут на одном и том же общественном транспорте к месту проведения мероприятия, участвуют в социальных аспектах. Это может иметь катастрофические последствия», — сказал Райан.

Стоит отметить, что в Украине болельщикам разрешили заполнять четверть мест на трибунах во время футбольных матчей.

В тему: В Украине продолжает расти число новых случаев заболевания коронавирусом. Второй день подряд в нашей стране поставлен антирекорд по этому показателю.