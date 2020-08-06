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Белорусские летчики показали необычный трюк во время военных учений

Автор: «Фраза»
06.08.20 21:09
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Белорусские летчики показали необычный трюк во время военных учений

Главное: В Беларуси военные летчики показали умение совершать посадку на автомобильную трассу. Появилось видео.

Детали: В Беларуси во время военных учений летчики показали мастерство посадки на автомобильную трассу Минск – Брест. Были задействованы машины МиГ-29, Су-25, Як-130 и Л-39.

На дорожном полотне для них подготовили аэродромный участок.

Сообщается, что самолеты также отрабатывают вылеты с трассы с нанесением ударов по наземным целям на полигоне Ружаны.

Видео:

В тему: 4 августа 2020 года мы писали, что на территорию Беларуси перебросили еще один отряд боевиков. Обнаружен он был на юге страны.

Тэги: самолет, мир, военные, Беларусь, курьезы

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