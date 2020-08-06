Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Украинцам снова взвинтили цену на газ

Александр Панько
06.08.20 12:02
274
Украинцам снова взвинтили цену на газ

Главное: В Украине дорожает газ для населения. Об этом сообщает «Нафтогаз».

Детали: В НАК «Нафтогаз» сообщили о подорожании газа для украинцев. Теперь граждане нашей страны будут платить по новому тарифу – 4,73 гривны (с НДС) за один кубометр без учета стоимости его доставки до потребителя.

Отмечается, что данная цена является годовой.

На август для украинцев установили цену в 3,24 гривны за один кубометр, что на 46% ниже новой цены. Отметим, что месяцем ранее цена была еще на 9% ниже.

Также украинцам говорят, что подключение тарифа будет доступно в личном кабинете после 15 августа.

Сейчас «Нафтогаз» предлагает газоснабжающим компаниям заключить годовой договор на поставку газа с ежемесячным формульным определение цены. Предполагается, что она будет известна до конца месяца поставки.

В то же время цена по годовым контрактам будет определяться уже исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спреда, а также условий оплаты.

Газ дорожает: новые цены

Изменение цены связано с тем, что постановление правительства о возложении на «Нафтогаз» специальных обязательств на рынке газа прекратило действовать с 1 августа, а в нашей стране заработал рынок газа, при котором украинцы могут в теории сами выбирать поставщиков, а те, в свою очередь, устанавливают свою цену.

В тему: 5 августа 2020 года наш колумнист подвел предварительные экономические итоги коронавирусного бардака.

4 августа 2020 года мы писали, что в Европе резко подорожал газ. Названа неожиданная причина.

Тэги: газ, Нафтогаз Украины, общество, ЖКХ, тарифы, экономика, новости Украины

Комментарии

Статьи

05.08.20 21:51

Украина на дне: предварительные экономические итоги коронавирусного бардака

Автор: Александр Карпец

Интервью

31.07.20 11:17

Борис Таршис: Есть куча классного украинского рэпа и рока. А украинских Шаинских и Крылатовых — нет...

Автор: Мария Сидорчук

Колонка автора
05.08.20 12:21

Битва за Днепр. Остался ли у Зе-команды выбор?

Автор: Виктор Даль

Дайджест

Днепр серьезно болен: что происходит с крупнейшей рекой, дающей украинцам 2/3 питьевой воды
04.08.20 15:25

Днепр серьезно болен: что происходит с крупнейшей рекой, дающей украинцам 2/3 питьевой воды

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Украинцам снова взвинтили цену на газ

Украинцам снова взвинтили цену на газ
06.08.20 12:02
256
Последние новости
06.08.20 13:56

Медведчук и Кузьмин направили депутатские запросы спикеру и ГПУ по поводу действий Порошенко и Турчинова, скрывших принятый Радой закон об амнистии участников «ЛДНР»
06.08.20 13:53

Под Киевом спор двух водителей перерос в стрельбу. Ранена девушка
06.08.20 13:43

«Один из самых мощных неядерных взрывов»: в Сети появились фото порта Бейрута из космоса
06.08.20 13:16

В РПЦ сравнили церковный конфликт в Черногории с украинским расколом
06.08.20 13:15

На окраине Киева раскрыли жуткое преступление (18+)
06.08.20 12:41

В ВОЗ рассказали, к чему может привести возвращение болельщиков на стадионы
06.08.20 12:20

В УПЦ рассказали, с чем связано почитание большого количества разных икон Богородицы
Фото и Видео
«Один из самых мощных неядерных взрывов»: в Сети появились фото порта Бейрута из космоса
«Один из самых мощных неядерных взрывов»: в Сети появились фото порта Бейрута из космоса
«Один из самых мощных неядерных взрывов»: в Сети появились фото порта Бейрута из космоса
«Один из самых мощных неядерных взрывов»: в Сети появились фото порта Бейрута из космоса
На окраине Киева раскрыли жуткое преступление (18+)
На окраине Киева раскрыли жуткое преступление (18+)
В центре Львова мужчина публично мыл в фонтане свой половой орган
В центре Львова мужчина публично мыл в фонтане свой половой орган
На Запорожье живодеры издевались над животными и снимали с ними порноролики
На Запорожье живодеры издевались над животными и снимали с ними порноролики
Мэр одного из российских городов опозорился, пытаясь натянуть защитную маску на глаза
Мэр одного из российских городов опозорился, пытаясь натянуть защитную маску на глаза
Полиция повязала иностранца, которого обвиняют в развращении маленьких девочек
Полиция повязала иностранца, которого обвиняют в развращении маленьких девочек
В центре Полтавы на строительстве многоэтажки произошел обвал
В центре Полтавы на строительстве многоэтажки произошел обвал
Танцующее «живое» мясо стало хитом соцсетей: появилось очень странное видео
Танцующее «живое» мясо стало хитом соцсетей: появилось очень странное видео
В Одессе женщина выбросилась из окна 11 этажа и осталась жива
В Одессе женщина выбросилась из окна 11 этажа и осталась жива
Огромная надпись SOS на песке помогла спасти троих моряков на необитаемом острове
Огромная надпись SOS на песке помогла спасти троих моряков на необитаемом острове
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.