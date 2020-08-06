Украинцам снова взвинтили цену на газ

Главное: В Украине дорожает газ для населения. Об этом сообщает «Нафтогаз».

Детали: В НАК «Нафтогаз» сообщили о подорожании газа для украинцев. Теперь граждане нашей страны будут платить по новому тарифу – 4,73 гривны (с НДС) за один кубометр без учета стоимости его доставки до потребителя.

Отмечается, что данная цена является годовой.

На август для украинцев установили цену в 3,24 гривны за один кубометр, что на 46% ниже новой цены. Отметим, что месяцем ранее цена была еще на 9% ниже.

Также украинцам говорят, что подключение тарифа будет доступно в личном кабинете после 15 августа.

Сейчас «Нафтогаз» предлагает газоснабжающим компаниям заключить годовой договор на поставку газа с ежемесячным формульным определение цены. Предполагается, что она будет известна до конца месяца поставки.

В то же время цена по годовым контрактам будет определяться уже исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спреда, а также условий оплаты.

Изменение цены связано с тем, что постановление правительства о возложении на «Нафтогаз» специальных обязательств на рынке газа прекратило действовать с 1 августа, а в нашей стране заработал рынок газа, при котором украинцы могут в теории сами выбирать поставщиков, а те, в свою очередь, устанавливают свою цену.

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