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На виллу Трампа во Флориде ворвались школьники с АК-47

Агата Кловская
06.08.20 16:51
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На виллу Трампа во Флориде ворвались школьники с АК-47

Главное: На территорию поместья Дональда Трампа проникли подростки. Они были вооружены.

Детали: Необычный инцидент произошел на прошлой неделе во Флориде. Как сообщает местная полиция, тут в Мар-а-Лаго три подростка ворвались на территорию поместья президента страны Дональда Трампа.

Копы говорят, что в рюкзаке у ребят обнаружили АК-47 и четырнадцать патронов.

Выяснилось, что школьники убегали от погони, после чего по ошибке попали на земли лидера США.

Уточняется, что задержанным полицией Палм-Бич по пятнадцать лет.

Копы говорят, что «заметили трех подростков в припаркованной машине в трех километрах от Мар-а-Лаго».

Когда те увидели правоохранителей, то попытались скрыться, но их перехватила вторая полицейская машина, после чего ребята бросили свое транспортное средство, попытались убежать и спрятаться, в результате чего оказались на территории виллы Дональда Трампа.

Полиция сообщает: «Они понятия не имели, где оказались. Им повезло, что в поместье в тот момент не было президента или членов его семьи, иначе нарушителей ждала бы встреча с вооруженными агентами Секретной службы».

Сейчас школьники взяты под стражу, они ожидают решения суда.

В тему: 6 августа 2020 года мы писали, что Facebook и Twitter дружно заблокировали резонансное заявление Трампа о коронавирусе.

3 августа 2020 года сообщалось о том, что букмекеры считают, что Трамп может только мечтать о втором президентском сроке.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, АК-47, школьники, подростки, курьезы

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