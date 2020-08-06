Трагедия под Киевом: люди погибли, чистя канализационную яму

Главное: В селе Пятигоры Киевской области произошла трагедия. Во время очистки канализационной ямы тут погибли люди.

Детали: Три человека погибли во время очистки канализационной ямы в селе Пятигоры Киевской области. Об этом сообщают спасатели.

В ГСЧС отмечают, что еще один человек попал в больницу.

Трагедия произошла около 23-00 в среду, 5 августа.

Сообщается, что побшие отравились парами газов.

В тему: 13 августа 2019 года мы писали, что на популярном азовском курорте базы отдыха сливали нечистоты гостей в море и песок, где они же отдыхали.