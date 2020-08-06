Стало известно, сколько украинцев страдают от ожирения

Главное: По данным Государственной службы статистики Украины, средний рост совершеннолетнего украинца составляет 169 см, вес — 75 кг. При этом подавляющее большинство наших граждан имеют нормальный или избыточный вес.

Детали: Государственная служба статистики назвала средний вес и рост украинских мужчин и женщин. Как сообщается на официальном сайте ведомства, средние рост и вес совершеннолетних украинцев составляют 169 сантиметров и 75 килограммов.

В частности, средние рост и вес мужчин за год не изменились и составляют 175 см и 80 кг соответственно. Средний рост женщин составил 164 см, вес — 71 кг, что на один килограмм больше, чем в 2019 году.

При этом большинство украинцев (42,4%) имеют нормальную массу тела, еще 39,7% — избыточную. Ожирением страдают 16% граждан нашей страны. 1,2% страдают от слишком низкого веса.

В тему: По данным Госслужбы статистики, калорийность питания украинцев уже несколько лет упорно приближается к минимально допустимому уровню в 2,5 тыс. ккал в сутки.