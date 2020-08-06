Мошенник пытался отобрать квартиру ветерана АТО в Киеве

Главное: В феврале нынешнего года мошенник пытался незаконным путем завладеть квартирой, которая была выделена ветерану АТО. Сейчас дело ушло в суд.

Детали: В суд ушло дело гражданина, который попытался мошенническим способом стать владельцем квартиры, выделенной ветерану боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Киева.

Как отметили в ведомстве, в феврале 2020 года обвиняемый попытался зарегистрировать на себя квартиру в доме по ул. Генерала Матыкина, которая находилась в госсобственности и была выделена ветерану.

Решив завладеть недвижимостью стоимостью около 2,3 млн гривен, мужчина предоставил частному нотариусу свидетельство о праве собственности, якобы выданное ему госпредприятием «Укржитлосервис».

«Нотариус, получив информацию о том, что предоставленное для сделки свидетельство этим учреждением на самом деле не выдавалось, отказал в государственной регистрации права собственности на указанную квартиру и сообщил правоохранительным органам об этом факте», — отмечают в прокуратуре.

Правоохранители проверили информацию и установили личность мошенника. Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Пока что на квартиру, выделенную ветерану, наложен арест — госимущество стало предметом уголовного преступления.

В тему: В июле минувшего года Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило банду «черных риелторов», в которую входили несколько столичных адвокатов, нотариус и судья Соломенского районного суда Киева. Недобросовестные юристы пытались присвоить несколько квартир в престижных районах Киева, а также денежные средства на счетах умерших.