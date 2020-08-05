Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В США умер создатель одного из самых популярных устройств в мире

Агата Кловская
05.08.20 19:04
97
В США умер создатель одного из самых популярных устройств в мире

Главное: В Америке от дыхательной недостаточности умер один из создателей компьютерной мыши Уильям Инглиш. Созданное им устройство не пользовалось популярностью в 1968 году, однако сейчас им пользуются практически все пользователи комьютеров.

Детали: В США на 92-м году умер один из создателей первой компьютерной мыши Уильям Инглиш. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, причиной гибели инженера стала дыхательная недостаточность.

В 1964 году он стал работать с Дугласом Энгельбартом, в паре с которым и разработал прообраз компьютерной мыши. Изначально устройство предназначалось для перемещения изображений на экране. Оно представляло из себя брусок с одной кнопкой и двумя колесиками, позволяющими передвигать картинки по вертикали и горизонтали.

Устройство было представлено в Сан-Франциско в 1968 году, однако не принесло больших денег своим создателям. Вся слава и интеллектуальные права в результате достались их работодателям.

Однако уже в 1971 году Инглиш перешел в научно-исследовательский центр Xerox, при работе в котором заменил на мыши два колесика на один шарик. Такая модель устройства была актуальна вплоть до 1990-х годов прошлого века.

Компьютерная мышь — координатное устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру. Управление курсором осуществляется путем перемещения мыши по поверхности стола или коврика для мыши. Получила широкое распространение в связи с появлением графического интерфейса пользователя на персональных компьютерах.

В тему: 16 декабря 2019 года в США в возрасте 35-лет скончался создатель видеороликов Vine и онлайн-игры HQ Trivia Колин Кролл. Полиция сообщает, что причиной его смерти стала передозировка наркотиков.

Тэги: США, смерть, компьютер, мышь, технологии, Уильям Инглиш

Комментарии

Статьи

03.08.20 09:18

Назревает новая историческая сенсация: Христофор Колумб родился в Португалии, и звали его Педро Атаид?

Автор: Александр Флоранский

Интервью

31.07.20 11:17

Борис Таршис: Есть куча классного украинского рэпа и рока. А украинских Шаинских и Крылатовых — нет...

Автор: Мария Сидорчук

Колонка автора
05.08.20 12:21

Битва за Днепр. Остался ли у Зе-команды выбор?

Автор: Виктор Даль

Дайджест

Днепр серьезно болен: что происходит с крупнейшей рекой, дающей украинцам 2/3 питьевой воды
04.08.20 15:25

Днепр серьезно болен: что происходит с крупнейшей рекой, дающей украинцам 2/3 питьевой воды

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
В Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал
Двое «старателей» пытались вынести из Чернобыльской зоны около 40 кг радиоактивной черники
Двое «старателей» пытались вынести из Чернобыльской зоны около 40 кг радиоактивной черники
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В аннексированном Россией Крыму охранник выгонял отдыхающих с пляжа нагайкой
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 5 августа 2020 года

Главные новости за 5 августа 2020 года
05.08.20 19:00
100
Последние новости
05.08.20 19:04

В США умер создатель одного из самых популярных устройств в мире
05.08.20 19:00

Главные новости за 5 августа 2020 года
05.08.20 16:45

Появились неутешительные новости о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк
05.08.20 16:41

В Одессе женщина выбросилась из окна 11 этажа и осталась жива
05.08.20 16:21

СМИ озадачились судьбой судна из Мариуполя, которое находилось в Бейруте в момент взрыва
05.08.20 15:52

На Виннитчине 10-летний мальчик случайно подстрелил 12-летнюю соседку
05.08.20 15:48

Огромная надпись SOS на песке помогла спасти троих моряков на необитаемом острове
Фото и Видео
В Одессе женщина выбросилась из окна 11 этажа и осталась жива
В Одессе женщина выбросилась из окна 11 этажа и осталась жива
В Одессе женщина выбросилась из окна 11 этажа и осталась жива
В Одессе женщина выбросилась из окна 11 этажа и осталась жива
Огромная надпись SOS на песке помогла спасти троих моряков на необитаемом острове
Огромная надпись SOS на песке помогла спасти троих моряков на необитаемом острове
Опубликовано видео пробного полета Starship
Опубликовано видео пробного полета Starship
Актер-убийца Михаил Ефремов не признал свою вину и сделал ряд скандальных заявлений в суде
Актер-убийца Михаил Ефремов не признал свою вину и сделал ряд скандальных заявлений в суде
В Кривом Роге ночью произошла полицейская погоня со стрельбой
В Кривом Роге ночью произошла полицейская погоня со стрельбой
Абсолютно голый мужчина гулял по правительственному кварталу в Киеве
Абсолютно голый мужчина гулял по правительственному кварталу в Киеве
Сегодня вечером к Земле подлетит гигантский астероид
Сегодня вечером к Земле подлетит гигантский астероид
Появилось видео, как китиха напала на туристов в Австралии
Появилось видео, как китиха напала на туристов в Австралии
Под Москвой разбился мотодельтаплан – погибли люди
Под Москвой разбился мотодельтаплан – погибли люди
Два мощных взрыва прогремели в Бейруте. Десятки погибших, тысячи раненых
Два мощных взрыва прогремели в Бейруте. Десятки погибших, тысячи раненых
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.