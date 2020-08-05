В США умер создатель одного из самых популярных устройств в мире

Главное: В Америке от дыхательной недостаточности умер один из создателей компьютерной мыши Уильям Инглиш. Созданное им устройство не пользовалось популярностью в 1968 году, однако сейчас им пользуются практически все пользователи комьютеров.

Детали: В США на 92-м году умер один из создателей первой компьютерной мыши Уильям Инглиш. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, причиной гибели инженера стала дыхательная недостаточность.

В 1964 году он стал работать с Дугласом Энгельбартом, в паре с которым и разработал прообраз компьютерной мыши. Изначально устройство предназначалось для перемещения изображений на экране. Оно представляло из себя брусок с одной кнопкой и двумя колесиками, позволяющими передвигать картинки по вертикали и горизонтали.

Устройство было представлено в Сан-Франциско в 1968 году, однако не принесло больших денег своим создателям. Вся слава и интеллектуальные права в результате достались их работодателям.

Однако уже в 1971 году Инглиш перешел в научно-исследовательский центр Xerox, при работе в котором заменил на мыши два колесика на один шарик. Такая модель устройства была актуальна вплоть до 1990-х годов прошлого века.

Компьютерная мышь — координатное устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру. Управление курсором осуществляется путем перемещения мыши по поверхности стола или коврика для мыши. Получила широкое распространение в связи с появлением графического интерфейса пользователя на персональных компьютерах.

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