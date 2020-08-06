Украинцам рассказали, где пройдут грозы в начале следующей недели

Главное: Стало известно, какой будет погода в следующий понедельник. На Западе Украины ожидаются грозы.

Детали: В понедельник, 10 августа, в Украине посвежеет. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что в западных областях страны пройдут грозовые дожди. На остальной территории Украины будет малооблачная погода.

Жара до 29-30 градусов сохранится на Юге и в Крыму. В других областях будет плюс 24-28 днем и 12-17 тепла ночью.

В Киеве будет сухо. Днем 25-27 тепла, а ночью плюс 15-17.

Карта погоды:

В тему: 5 августа 2020 года мы писали, что киевлянам рассказали, как изменится погода до конца недели.