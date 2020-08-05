СМИ озадачились судьбой судна из Мариуполя, которое находилось в Бейруте в момент взрыва

Главное: 17 июля из Мариупольского морского порта в Бейрут отправилосьсудно MERO STAR. Его дальнейшая судьба судна пока неизвестна.

Детали: Судно MERO STAR загрузилось пшеницей в Мариупольском порту и вечером 17 июля покинуло порт направлением на Бейрут. Как сообщает LB.ua, по словам соучредителя сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers Самира Мадани, в порту Бейрута на момент взрывов находились два корабля из Мариуполя. Вероятно, они были загружены зерном.

По открытым реестрам, MERO STAR ходит под флагом Сьерра-Леоне.

Отметим, что, по данным украинского посольства в Ливане, украинцев среди жертв происшествия нет.

В тему:Вечером 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Практически сразу стало известно о десятках погибших и тысячах пострадавших.

Как выяснилось позже, судно, которое могло стать причиной взрыва в столице Ливана, принадлежало гражданину России. Среди его экипажа были в том числе и украинцы.

5 августа стало известно, что в результате взрыва 300 тыс. человек остались без жилья. Общий ущерб составил до $5 млрд.