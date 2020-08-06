Американцы испытали новую вакцину от коронавируса: стали известны результаты

Главное: Американцы протестировали вакцину от коронавируса. Она дала положительные результаты.

Детали: В США провели успешное тестирование вакцины от коронавируса. Сделала это местная компания Novavax.

Там сообщили, что уже имеют на руках «два успешных исследования потенциальной вакцины от коронавирусной болезни».

Как отмечается, «в одном из исследований 56 волонтеров показали высокий уровень антител на вирус без опасных побочных эффектов».

Также, говорят американцы, «во втором исследовании мы обнаружили, что вакцина защищает подопытных приматов от заражения коронавирусом».

Срока завершения создания лекарства не называются.

Известно, что компания Novavax находится в штате Мэриленд. Она получила от федерального правительства США 1,6 миллиарда долларов на разработку вакцины от коронавируса.

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