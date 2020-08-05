Без жилья в Бейруте остались 300 тысяч людей

Главное: В результате мощного взрыва в Бейруте 300 тысяч человек остались без жилья. Общий ущерб составляет от 3 до 5 млрд долларов.

Детали: После мощного и смертоносного взрыва в порту Бейрута без жилья остались 300 тысяч людей. Также в городе повреждены 90% отелей. Об этом сообщил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал LBC.

По его словам, взрыв разрушил здания на половине городской территории.

Как уточнил губернатор Бейрута, ущерб от взрыва составит от $3 млрд до $5 млрд или даже больше. Также Марванн Аббуд заявил, что во время работ на месте взрыва в порту погибли десять спасателей.

В тему: Вечером 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Практически сразу стало известно о десятках погибших и тысячах пострадавших.

Судно, которое могло стать причиной взрыва в столице Ливана, принадлежало гражданину России. Среди его экипажа были в том числе и украинцы.