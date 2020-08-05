В деле о взрывах в Бейруте появился российско-украинский след

Главное: Судно, которое могло стать причиной взрыва в столице Ливана, принадлежало гражданину России. Среди его экипажа были в том числе и украинцы.

Детали: Груз аммиачной селитры, который предположительно стал причиной мощного взрыва в Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, в 2013 году судно, которое ходило под флагом Молдовы, должно было доставить опасный груз из Батуми в Мозамбик, но из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута.

После проверки руководство порта запретило ему возвращаться в море по техническим причинам. При этом Гречушкин, как утверждается, стал банкротом и бросил судно вместе с экипажем, состоящим в том числе из граждан Украины. Ливанские власти оставили 4 моряков на борту, ожидая сменный экипаж, учитывая опасность груза. Наконец, селитру выгрузили на склад в порту, а моряки покинули Ливан.

В итоге конфискованную с судна селитру хранили на 12-м причале порта Бейрута и собирались утилизировать.

В тему: Вечером 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Практически сразу стало известно о десятках погибших и тысячах пострадавших.