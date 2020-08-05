Как оказалось, коронавирус стал чаще поражать молодых

Главное: Люди в возрасте 15-25 года стали чаще болеть коронавирусом. Об этом говорят в ВОЗ.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что молодые люди в возрасте 15-24 лет стали чаще болеть COVID-19. Отмечается, что доля зараженных среди данной группы выросла более чем в три раза – с 4,5% до 15%.

Отмечается также, что в начале пандемии их часть среди всех больных и вовсе составляла 3%.

В ВОЗ говорят: «Это связано с тем, что они стали менее бдительными к ношению масок и социальному дистанцированию».

Кроме этого, заболеваемость выросла и из-за того, что многие страны открыли свои границы для туристов.

В тему: 3 августа 2020 года мы писали, что американцы выяснили о коронавирусе кое-что неожиданное.

31 июля 2020 года сообщалось, что в США собака умерла от коронавируса.