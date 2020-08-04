По Киевом пройдет зрелищная шоу-программа на историческую тематику

Главное: 8 и 9 августа 2020 в «Парке Киевская Русь» пройдет конно-исторический фестиваль «Былины Древнего Киева». Гости почувствуют себя не просто зрителями, но смогут окунуться в жизнь средневекового города.

Детали: 8 и 9 августа в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет конно-исторический фестиваль «Былины Древнего Киева». Гостей ждет насыщенная программа с конно-трюковыми шоу, реконструкциями средневековых событий и походов. А также: множество колоритных средневековых забав, мастер-классы, блюда, приготовленные на кострах, прогулки на лошадях и много интересного из жизни Киевской Руси.



8 и 9 августа Княжество Киевская Русь приглашает совершить незабываемое путешествие во времени в эпоху Средневековья и провести выходные по-настоящему интересно и познавательно.

На протяжении двух фестивальных дней гостей Древнего Киева ждет зрелищная шоу-программа на историческую тематику с участием большого количества уникальных породистых лошадей.

8 и 9 августа программа начнется около 14:00 с торжественного открытия с участием исторических персонажей, парадом княжеских флагов и впечатляющим выездом конной дружины.

На большом ристалище Древнего Киева оживут древнеславянские былины, в яркой зрелищной форме повествующие о жизни наших предков. В захватывающих постановках гости фестиваля увидят множество сюжетов из истории Киевской Руси, углубят свои знания о раннем Средневековье и воочию увидят легендарных личностей, святых и князей киевских, сыгравших судьбоносные роли в истории Украины. Среди них — основатели Киева Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь, святой Андрей Первозванный, князья Аскольд, Вещий Олег, Игорь, Святослав, Ярослав, Мстислав...

Посетители увидят реконструкции сражений, определивших историю Киевской Руси. Опытные актеры-каскадеры поразят зрителей зрелищными трюками верхом на лошадях и виртуозным владением средневековым оружием: луком, мечами, копьями. Также посетители увидят конные кавалькады, кавалерийские сходы и грациозные конные ристания с огненными спецэффектами.

Подарит чувство адреналина уникальное действо — конная массовая атака. Лучшие конные лучники Украины совершат стрельбу по пешему воину, который будет отбиваться от стрел средневековым щитом.

Также гости фестиваля приобщатся к древним обрядам наших предков и познакомятся с культурой постоянных спутников Киевской Руси — кочевых народов.

В представлениях примут участие лошади редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторых из них больше нигде не встретить, ведь они были завезены в Украину в единственном экземпляре. Все желающие смогут подойти к этим прекрасным животным, погладить их, сфотографироваться с ними и даже совершить прогулку верхом на коне или в экипаже.

После 19:00 гостей ждет феерическая ночная программа со стрельбой горящими ядрами из огромного требушета (единственного действующего в Украине осадного орудия).

В «Парке Киевская Русь» открыта школа конных лучников, занятия в которой проводят опытные инструкторы — спортсмены Всеукраинской федерации верховой стрельбы из лука. Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37 и (050) 385-20-35. И уже с первого занятия постигайте искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука.

Гости почувствуют себя не просто зрителями, но смогут окунуться в жизнь средневекового города. Взрослых и детей пригласят принять участие в древних забавах, хороводах, танцевальных флеш-мобах и мастер-классах. Можно будет пострелять из лука, отчеканить монетку «на счастье», освоить азы гончарного мастерства, посетить музеи и экспозиции на территории. В гостях у Волхвини гости отведают травяных чаев по забытым рецептам и прикоснутся к древним тайным знаниям. В Княжеской костюмерной — облачатся в костюмы времен Киевской Руси и смогут устроить колоритную фотосессию для соц.сетей. А в средневековой лавке и на ярмарке мастеров гости выберут на память оригинальные сувениры ручной работы. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности.

Отдохнуть от суеты средневекового города можно будет у живописного Лесного озера.

В прохладной Княжеской корчме и в беседках на свежем воздухе можно отведать вкуснейших блюд, приготовленных на кострах.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в доме «4 комнаты», в уникальных комнатах средневекового антуража или в кемпинге (со своей палаткой) на территории Древнего Киева (при условии предварительного бронирования).



Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 14:00. Окончание программы: в субботу, 8 августа, в 22:00; в воскресенье, 9 августа — в 21:00.

В программе возможны изменения.

Цена билета: полный билет для взрослого — 250 грн., (скидка до 50% — при условии предварительной покупки билетов на сайте «Парка Киевская Русь»), для пенсионеров и студентов — 150 грн., для школьников — 80 грн., дошкольники — бесплатно.

Справка: Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Добраться можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно посмотреть на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты» или на странице мероприятия. Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

В тему: Ранее сообщалось, что «Парк Киевская Русь» открыт для посещения.