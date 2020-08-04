На Одесщине овчарка набросилась на шестилетнего ребенка

Главное: В Одесской области немецкая овчарка покусала шестилетнего мальчика, который гулял в саду без присмотра родителей. Его жизни ничего не угрожает.

Детали: В Одесской области в селе Удобное шестилетнего мальчика покусала собака породы немецкая овчарка. Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского отдела полиции.

Как отметили в ведомстве, ребенка доставили в больницу со рваными ранами головы. Сейчас никаких угроз его жизни и здоровью нет.

«Мальчик с родителями приехал из областного центра к родственникам в село Удобное. Пока взрослые занимались своими делами, их ребенок гулял в саду, где была привязана немецкая овчарка. Пострадавший бросил в сторону собаки детскую лопатку, а когда подошел забрать ее — пес укусил мальчика», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сведения правоохранители зарегистрировали в Журнал единого учета Белгород-Днестровского отдела полиции, на территории которого произошло событие, а на место направили следственно-оперативную группу. С родителями полицейские провели профилактическую беседу. Им отметили, что оставлять детей без присмотра нельзя.

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