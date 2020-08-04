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На Одесщине овчарка набросилась на шестилетнего ребенка

Александр Панько
04.08.20 16:26
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На Одесщине овчарка набросилась на шестилетнего ребенка

Главное: В Одесской области немецкая овчарка покусала шестилетнего мальчика, который гулял в саду без присмотра родителей. Его жизни ничего не угрожает.

Детали: В Одесской области в селе Удобное шестилетнего мальчика покусала собака породы немецкая овчарка. Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского отдела полиции.

Как отметили в ведомстве, ребенка доставили в больницу со рваными ранами головы. Сейчас никаких угроз его жизни и здоровью нет.

«Мальчик с родителями приехал из областного центра к родственникам в село Удобное. Пока взрослые занимались своими делами, их ребенок гулял в саду, где была привязана немецкая овчарка. Пострадавший бросил в сторону собаки детскую лопатку, а когда подошел забрать ее — пес укусил мальчика», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сведения правоохранители зарегистрировали в Журнал единого учета Белгород-Днестровского отдела полиции, на территории которого произошло событие, а на место направили следственно-оперативную группу. С родителями полицейские провели профилактическую беседу. Им отметили, что оставлять детей без присмотра нельзя.

В тему: В июне 2018 года в Ирпене стаффордширский терьер отгрыз матери своего хозяина кисти рук.

В начале июля в Николаеве бродячий пес набросился на ребенка и покусал его за лицо.

13 июля 2018 года, на улице Елены Телиги бойцовый пес напал на людей.

14 января 2019 года в Голосеевском районе Киева американский стаффордширский терьер напал на двух женщин.

В середине января 2019 год в Бердянске бродячая собака покусала 17-летнюю девушку.

В феврале 2019 года в Кировоградской области в городе Кропивницкий стая собак напала на 10-летнего мальчика, который шел в школу.

В конце марта минувшего года в Днепре стая бездомных собак напала на женщину. В результате нападения она сломала руку и позвоночник.

В июне 2019 года в Киевской области в городе Васильков собака бойцовской породы набросилась на пожилую женщину. Пес был привязан, но сумел сорваться с привязи и выскочить на улицу.

Тогда же в Волынской области в селе Змиинец пес, сорвавшийся с цепи, искусал 8-летнюю девочку.

В начале июня в Бахмуте (Донецкая область) собака набросилась на четырехлетнюю девочку. С множественными ранами от укусов ребенок был доставлен в больницу.

Тэги: Украина, общество, Одесса, происшествие, собака, ребенок, Одесская область, новости Украины

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