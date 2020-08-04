В Европе резко подорожал газ. Названа неожиданная причина

Главное: Цены на газ в Европе выросли. Причиной называют жару.

Детали: В Европе резко подскочили цены на газ. Местные эксперты связывают это с жаркой погодой, пишет «Интерфакс».

Как сообщается, «спотовые цены в понедельник выросли на прогнозах установления жаркой погоды, что вызовет рост использования энергии для охлаждения воздуха».

Отмечается, что накануне цена газа на голландской площадке TTF выросла до 79 долларов за тысячу кубометров, хотя всего неделю назад голубое топливо стоило 59 долларов.

Как оказалось, это наибольшие колебания цены на газ с апреля.

Также в публикации сказано, что кроме погоды специалисты сетуют на «низкий уровень поставок газа из Норвегии и СПГ, связывая оптимизм трейдеров с предположениями, что рыночный спрос начинает преодолевать шок пандемии коронавируса».

Кроме этого, как отмечается, в августе «Украина в полтора раза увеличила импорт газа из Европы, поставки превысили 100 миллионов кубометров в сутки: в том числе более 40 миллионов составил физический реверс из Словакии и более 60 миллионов – это виртуальный реверс на словацком направлении (на экспортном транзитном потоке российского газа)».

Известно, что на газом хабе в австрийском Баумгартене, куда газ проходит через Украину, цена выросла до 92 за тысячу кубометров (неделей ранее было 76 долларов).

В тему: 24 июня 2020 года наш колумнист писал, что Украину процентами порвут на части.