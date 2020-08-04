Глава ВОЗ сделал пессимистическое заявление относительно пандемии COVID-19

Главное: Всемирная организация здравоохранения напомнила, что на сегодняшний день действенного лекарства для лечения коронавирусной болезни COVID-19 не существует. Как подчеркнул ее руководитель Тедрос Гебрейесус, не факт, что оно когда-нибудь будет создано.

Детали: Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус утверждает, что способного уничтожить COVID-19 лекарства не существует. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, избавиться от коронавируса навсегда невозможно, несмотря на большие надежды на эффективную вакцину.

«На данный момент „серебряной пули“ нет и, возможно, никогда не будет», — заявил Гебрейесус во время виртуального брифинга из штаб-квартиры ООН в Женеве, добавив, что в данный момент уже целый ряд вакцин против заболевания находятся на третьем этапе испытаний.

Глава ВОЗ призвал все страны неукоснительно соблюдать меры в области здравоохранения, граждан — носить маски, которые, по словам Гебрейсеуса, должны стать символом солидарности во всем мире.

В тему: 16 июня 2020 года Тедрос Гебрейесус заявил о «научном прорыве» в лечении коронавируса.

22 июня он заявил, что пандемия коронавируса «все еще растет», а последствия вызванных ею кризисов будут ощущаться на протяжении многих лет.