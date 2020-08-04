Эксперты объяснили, почему в мире дешевеет нефть

Главное: Мировые цены на нефть упали. Эксперты озвучили причины.

Детали: Мировые цены на нефть понемногу снижаются. Мы проанализировали ситуацию на биржах во вторник, 4 августа.

Так, марка Brent упала в цене на 0,34% до 44,00 долларов за баррель, а нефть WTI подешевела на 0,29% до 40,89 долларов.

Аналитики предрекают дальнейшее снижение цен «черного золота».

Причин, как минимум, две: ухудшение мировой ситуации с коронавирусом, а также грядущее наращивание добычи странами ОПЕК+ на полтора миллиона баррелей в сутки, – все это, считают эксперты, приведет к превалированию предложения над спросом на нефть в ближайшие недели.

В тему: 3 июня 2020 года мы писали, что нефть подорожала до максимума за три месяца.