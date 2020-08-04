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Анастасия Заворотнюк возвращается домой после инновационного лечения в США, — СМИ

Агата Кловская
04.08.20 09:37
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Анастасия Заворотнюк возвращается домой после инновационного лечения в США, — СМИ

Главное: По информации российских СМИ, известная актриса Анастасия Заворотнюк возвращается домой после лечения в США. Эта информация подтверждается большим количеством фактов.

Детали: Борющаяся с раком актриса Анастасия Заворотнюк возвращается домой после лечения в США. Такие сообщения появились в СМИ, несмотря на то, что ранее знакомые семьи утверждали, что родные забрали ее из российской клиники и она продолжает лечение дома в Крекшино, сообщает MK.RU.

По информации издания, дом в Крекшино давно пустует, там нет никого и в особняке по вечерам не горит свет. Соседи также не видели там признаков жизни.

В московской квартире, куда наведывались папарацци, актрисы также не было. Из этого журналисты сделали вывод, что Заворотнюк тайно вывезли из страны.

Ответ (куда?) решили искать в передвижениях ее супруга фигуриста Петра Чернышева. Оказалось, что он регулярно, даже в период самоизоляции и строгих ограничений, вылетал в Нью-Йорк. Никаких гастролей и выступлений в тот период быть не могло, потому что там также, как и в Москве, были отменены все массовые мероприятия.

Журналисты не исключают, что он мог летать к супруге Анастасии Заворотнюк, которая, скорее всего, находится в клинике Memorial Sloan Kettering Cancer Center, в которой лечилась певица Жанна Фриске.

СМИ считают, что Жанна обратилась в эту клинику поздно, а Заворотнюк, видимо, там сумели помочь.

Сейчас Чернышев вновь улетел в Нью-Йорк и не исключено, чтобы привезти супругу домой. Среди звездных знакомых семьи появились высказывания о возможности скорой встречи с Анастасией. В частности на это намекала певица Наташа Королева, соседка по загородному коттеджу.

Также в Крекшино наведались дети Заворотнюк и мама Валентина Борисовна. Там были замечены и сотрудники клининговой компании. Дом стали спешно к чему-то готовить или к появлению кого-то.

Также в ряде СМИ появились сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк готовится дать первое интервью ТВ и может рассказать об инновационном методе лечения.

Поклонники актрисы надеются, что все это окажется правдой.

В тему: 15 мая 2020 года появились обнадеживающие вести о состоянии здоровья Заворотнюк.

А 22 апреля 2020 года сообщалось, что Анастасия Заворотнюк может полностью победить страшную болезнь.

В середине мая звездная соседка Заворотнюк рассказала о состоянии ее здоровья.

Тэги: США, актриса, общество, СМИ, Россия, мир, культура, Анастасия Заворотнюк

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