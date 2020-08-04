Украинские ученые рассказали, что может замедлить распространение COVID-19

Главное: Ученые из Киевского политехнического института установили, что коллективный иммунитет может замедлить распространение COVID-19.

Детали: Замедлить распространение коронавирусной болезни COVID-19 в Украине сможет коллективный иммунитет, который естественным образом может формироваться в течение года. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», таковы прогнозы ученых «Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского». По их наблюдениям мобильность населения по сравнению с началом года выросла на 150%, что влияет на распространение коронавирусной инфекции.

В частности, в июне-июле 2020 г состоялась серия стремительных всплесков заболевания, которая привела к увеличению количества инфицированных в день в 2-3 раза. Кроме того, наблюдается тенденция к дальнейшему росту заболеваемости.

«Такой характер распространения коронавируса может быть замедлен только в результате постепенного появления коллективного иммунитета примерно у 60-70% населения. Естественное течение этого процесса может происходить в течение года. Его существенное ускорение возможно лишь в результате массовой вакцинации населения, в настоящее время является трудно предсказуемым явлением», — считают исследователи.

По их прогнозам, при сохранении характера роста тестирования, количество выявленных больных людей в Украине на конец августа 2020 достигнет уровня примерно 110-115 тысяч.

В тему: В середине марта 2020 года известный врач-педиатр Евгений Комаровский объяснил, что согласен с мнением авторитетных мировых эпидемиологов, которые считают, что перестать волноваться об эпидемии можно будет только после того, как в течение 28 дней не будет диагностировано новых случаев заболевания. Причем не только в Украине, но и в соседних странах.