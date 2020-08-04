В Киеве пройдет встреча с мастерами индустриального пейзажа и эстетами промзоны

Главное: 4 августа в состоится встреча с мастерами индустриального пейзажа и авторами выставки «Trainspotting». Вход свободный, в масках.

Детали: Во вторник, 4 августа, в 17:00 ЦСИ «Белий Свет» состоится встреча с мастерами индустриального пейзажа и авторами выставки «Trainspotting». Речь пойдет о тайнах железнодорожного бытописания.

Также речь пойдет о эстетическом осмысленим заброшенной промзоны, феномене забвения и покинутости, о неустанной работе исследователя и методологических ориентирах художника.

Также будут обсуждаться приключения, которые произошли во время исследования железной дороги, скорость, статика и фактура, перенесенные из жизни на полотна.

Вход свободный, в масках.

Ссылка на событие: https://www.facebook.com/events/1133978436977537/

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