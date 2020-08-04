В августе украинцам придется пережить не одну магнитную бурю

Главное: В августе Землю накроют магнитные бури. По прогнозам специалистов, случится это 3, 4, 24 и 25 августа 2020.

Детали: Последний месяц лета накроется магнитными бурями, особенно в праздничные дни. Согласно прогнозам специалистов, уже в ближайшее время о себе даст вспомнить геомагнитный всплеск, сообщает «Голос».

Многочисленные бури будут сопровождаться серией импульсов. Украинцы смогут ощутить на себе мощную магнитную буру, которая активизируется на летний Спас и День Независимости.

Ожидается, что магнитные колебания могут пронестись по Земле 3, 4, 24 и 25 августа 2020.

Эксперты рекомендуют во время магнитных бурь не нагружать себя физической нагрузкой, а больше предпочитать отдых. При этом стоит исключить стрессовые ситуации, следовать заранее намеченному рациону питания и поддерживать оптимальный баланс употребления жидкостей.

Стоит также по возможности минимизировать нахождение на улице, а также избегать длительных поездок.

В тему: В ближайшие 100 лет на Земле произойдет новый всемирный потоп. Под воду могут уйти до половины прибрежных территорий. Больше всех пострадает Великобритания.

В ноябре 2019 года ученые спрогнозировали, что к 2050 году потенциальными жертвами наводнений и затоплений вследствие повышения уровня моря могут стать 300 млн человек.