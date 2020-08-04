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В Японии коронавирусом заболели две собаки

Агата Кловская
04.08.20 11:46
299
В Японии коронавирусом заболели две собаки

Главное: COVID-19 был подтвержден у животных в Японии. Заболели две собаки.

Детали: В Японии две собаки заразились коронавирусной болезнью. У животных в минувший понедельник, 3 августа, был диагностирован COVID-19.

Как сообщают местные медики, собачки жили у разных хозяев и никогда не пересекались между собой.

Ранее их хозяева уже заболели коронавирусом.

Отмечается, что с весны компания Anicom Holdings Inс оказывает услуги по бесплатной передержке животных на время лечения пациентов с коронавирусом: там ухаживали за 29 собаками, двенадцатью кошками и одним кроликом.

Выяснилось, что «для всех животных провели ПЦР-тестирование, чтобы убедиться в отсутствии вируса, и ПЦР-тест пришел положительным для двух собак».

В компании говорят: «Мы провели еще несколько ПЦР-тестов в других организациях, и они также были положительными».

Интересно, что, как говорят ветеринары, «ухудшения состояния животных зафиксировано не было».

Сообщается также: «Сейчас животные содержатся отдельно и будут так содержаться до получения отрицательного результата теста. ПЦР-тесты для других питомцев, которые находились с собаками в одно время, отрицательные. Распространения вируса подтверждено не было».

В тему: 31 июля 2020 года мы писали, что впервые в истории: в США собака умерла от коронавируса.

7 июля 2020 года сообщалось, что в Австралии старушка умерла после «поцелуя» кошки.

Тэги: Япония, здоровье, мир, собака, коронавирус

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