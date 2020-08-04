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США стянут дополнительные войска к украинской границе: названа причина

Александр Панько
04.08.20 10:01
260
США стянут дополнительные войска к украинской границе: названа причина

Главное: Американских военных в Польше станет больше. Они призваны «сдерживать Россию».

Детали: США стягивают дополнительные военные контингенты к украинским границам в Польше. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, переговоры с Варшавой уже завершены. В Польшу отправят еще тысячу американских бойцов.

Военный заявил: «США и Польша завершили переговоры по расширенному соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере. Наш договор позволит осуществить повышенное постоянное присутствие примерно 1 тысячи военнослужащих».

Он также сказал: «Соглашение позволит усилить сдерживание России и укрепить НАТО».

Сейчас на территории Польши на ротационной основе находятся 4,5 тысячи военных из США.

В тему: 28 июля 2020 года сообщалось, что Украина, Польша и Литва создали «треугольник» в Люблине.

15 июля 2020 года мы писали, что министр обороны Эстонии официально провозгласил Россию врагом.

Тэги: США, Украина, Россия, мир, НАТО, Польша

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