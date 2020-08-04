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В ближайшие выходные погода в Украине резко изменится

Агата Кловская
04.08.20 09:00
424
В ближайшие выходные погода в Украине резко изменится

Главное: В ближайшие выходные, 8-9 августа, в Украине изменится погода. Ожидается гроза.

Детали: В будущие выходные, 8-9 августа, на Украину обрушится гроза. Об изменениях погодных условиях поведали в Гидрометцентре.

Синоптики предупредили, что осадки ожидаются в северных и центральных областях нашей страны.

Днем будет до плюс 26-34, а ночью 15-21 тепла.

В Киеве пройдет дождь с грозой. Днем ожидается 28-30 тепла, а ночью плюс 17-19.

Карта погоды:

Карта погоды

В тему: 3 августа 2020 года мы писали, что синоптики рассказали киевлянам о температурных аномалиях минувшего июля.

3 августа 2020 года сообщалось, что синоптики говорят, что грядущая рабочая неделя в Украине будет очень душной.

Тэги: общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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