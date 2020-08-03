«Киевский террорист» оказался олигофреном

Главное: Задержанному в понедельник Сухробу Каримову, который захватил помещение банка в БЦ Леонардо (Киев) и угрожал «взрывчаткой», в 10 лет был поставлен диагноз олигофрения. В случае если это подтвердится, ему вместо тюремного заключения может грозить принудительное лечение.

Детали: В результате отработки помещения банка взрывоопасные предметы обнаружены не были. Как сообщает заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, по информации с родины террориста, Сухроб Каримов в Узбекистане с 1998 года находился на психоневрологическом учете с диагнозом «Олигофрения».

При этом до 3 августа Каримов вел спокойный образ жизни и к уголовной ответственности не привлекался, но «теперь его ждет суд и много лет за решеткой».

Отметим, что в соответствии с законодательством, в случае если психиатрическая экспертиза признает, что человек в момент совершения преступления не осознавал свои действия, его признают невменяемым и отправляют на принудительное лечение.

Олигофрения — старое название умственной отсталости, врожденной или приобретенной в период развития задержки психики, проявляющейся в нарушении интеллекта, которое вызвано патологией головного мозга и ведет к социальной дезадаптации. Проявляется в первую очередь в отношении разума, также в отношении эмоций, воли, речи и моторики.

В тему: 3 августа 2020 года в центре Киева в отделение «Универсал Банка» зашел неизвестный мужчина и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба.

Впоследствии стало известно, что террористом является 32-летний гражданин Узбекистана по имени Сухроб Каримов.

Спустя несколько часов сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника.