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Политолог: В Армении многие радуются успехам украинского народа

Агата Кловская
03.08.20 17:04
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Политолог: В Армении многие радуются успехам украинского народа

Главное: Многие армяне радуются успехам украинского народа, пока новое правительство Армении пытается диверсифицировать внешнюю политику страны и сделать ее более уравновешенной.

Детали: В Армении много людей радуются успехам украинского народа и хотят увидеть процветающую и могущественную Украину. Как заявил в интервью AnalitikaUA.net эксперт Армянского института международных вопросов и безопасности, политолог Армен Варданян, несмотря на существующие разногласия, развитие отношений с Украиной входит в число важнейших приоритетов внешней политики Армении «и для этого есть все необходимые предпосылки».

По его мнению, Еревану и Киеву следует выстраивать взаимоотношения на новом уровне. «На мой взгляд сейчас для этого самое подходящее время. После бархатной революции 2018 года, новое правительство Армении пытается диверсифицировать внешнюю политику страны, сделать ее более уравновешенной. В этой связи было бы очень здорово если премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский договорились бы обменяться официальными визитами. Это даст большой толчок укреплению взаимоотношений между двумя странами», — считает эксперт.

При этом Варданян также указал на роль диаспоры в укреплении отношений Украины и Армении: «Хорошо заметно, что в Украине есть организованная армянская диаспора, есть влиятельные армяне, армянские организации, которые прилагают большие усилия, чтобы помочь укреплению отношений между Киевом и Ереваном. Число проживающих в Украине армян по некоторым оценкам доходит до полумиллиона. Многие армяне достигли больших успехов в разных сферах. Есть политические деятели, бизнесмены, журналисты армянского происхождения и каждый в своей сфере может быть полезным для укрепления армяно-украинских отношений. Диаспора может быть мощным связующим звеном для развития межгосударственных отношений».

Как известно, Союз армян Украины под руководством Вилена Шатворяна стал единственной всеукраинской организацией, которая объединяет все действующие в стране армянские организации. А с 2013 года международное сотрудничество стало приоритетным направлением развития Союза армян Украины.

В тему: Ранее СМИ сообщали, что украинский политолог назвал армянскую общину в числе самых влиятельных в стране.

Тэги: Украина, Армения, дипломат, Никол Пашинян

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