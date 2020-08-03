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Журналисты узнали подробности о фигурантах недавнего скандала: Игоре Шайхете и супруге депутата Стрихарского Алисе Гордиенко

Автор: «Фраза»
03.08.20 15:15
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Журналисты узнали подробности о фигурантах недавнего скандала: Игоре Шайхете и супруге депутата Стрихарского Алисе Гордиенко

На прошлой неделе СМИ писали о громком скандале, связанном с народным депутатом от «Слуги народа» Андреем Стрихарским, его, видимо, уже экс-супругой Алисой Гордиенко и ее якобы «любовником» Игорем Шайхетом, братом руководителя ГУ НП Николаевской области Сергея Шайхета. Нардеп якобы устроил драку в ресторане, однако позже сам Стрихарский это опроверг, в тоже время, якобы подтвердив факт измены своей супруги. Об этом пишет сайт From-UA.

«Журналистов заинтересовали личности фигурантов скандала. В социальной сети Instagram удалось обнаружить аккаунт Алисы Гордиенко. Оказалось, что она позиционирует себя как врач-косметолог и занимается в Киеве косметологическими процедурами, в том числе пластикой губ, ботулинотерапией, инъекционной косметологией и т.д.», — сообщает издание.

«При этом в профиле соцсети не указано название компании (юридическое лицо), название клиники и веб-сайт, отсутствуют сертификаты. Также нет никакой информации о медицинском образовании Алисы Гордиенко. По словам ее знакомых, женщина якобы не имеет никакого профильного медицинского образования. Видимо, с этим связано множество негативных комментариев в социальных сетях и форумах от ее клиентов, которым якобы навредили ее косметологические процедуры. Известно также, что она якобы использовала Игоря Шайхета в качестве модели для чистки лица.

Игорь Шайхет якобы известен в узких кругах как „инкассатор“. Он является акционером первой украинской СИТ-компании (Cash-in-Transit, частной компании, которая занимается инкассацией) — ООО „СИТ Секьюрити“. При этом его взнос в уставный фонд якобы составляет 15,722 млн грн. Компания регулярно выигрывает тендеры „Укрпочты“ на инкассацию. По данным YouControl, ООО „СИТ Секьюрити“ будто бы связана также с компанией „Диамант Секьюрити“, которая также предоставляет частные услуги инкассации.

Как предполагали журналисты, Игорь Шайхет, возможно, преднамеренно слил видео и обозвал депутата наркоманом, чтобы навредить нардепу Стрихарскому, „Слугам народа“ и рейтингу Президента Владимира Зеленского. Судя по скриншотам переписки, Шайхет якобы втянул в скандал также первого помощника президента Сергея Шефира», — также пишет From-UA.

Тэги: Андрей Стихарский, Алиса Гордиенко, Игорь Шайхет

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