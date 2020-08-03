Синоптики рассказали киевлянам о температурных аномалиях минувшего июля

Главное: Прошедший июль в Киеве был аномально жарким. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Детали: Эксперты из Центральной геофизической обсерватории сообщили, что минувший июль в Киеве был аномально жарким. Они приводят цифры.

Отмечается, что среднемесячная температура воздуха в украинской столице в прошлом месяце составила 21,9 градуса, что сразу на 2,6 градуса превышает климатическую норму.

Синоптики говорят, что самым холодным днем было 8 июля – тогда минимальная температура под утро опустилась до 11,7 града. Жарче же всего было 29 июля – максимальная температура после полудня достигла 32,7 градуса тепла.

Сообщается, что в месяце было сразу восемь дней с температурой воздуха выше 30 градусов тепла.

В сообщении также сказано, что за месяц в Киеве выпало лишь 55% нормы осадков – 46,5 мм.

В тему: 3 августа 2020 года мы писали, что синоптики говорят, что грядущая рабочая неделя в Украине будет очень душной.