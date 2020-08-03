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Митрополит Антоний: Спасение нельзя «заработать», только соблюдая религиозные традиции

Александра Кудрявцева
03.08.20 14:25
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Митрополит Антоний: Спасение нельзя «заработать», только соблюдая религиозные традиции

Главное: Мало кто отрицает необходимость Крещения, но не все понимают, что спасение нельзя заработать, выполняя лишь внешне все предписания Закона Божиего.Об этом сказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Добрые дела и исполнение заповедей — это свидетельство веры. Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке» митрополит Антоний (Паканич).

«Хвалиться Крестом Христовым — значит веровать, что только им одним дается спасение. Кто понимает значение Креста Христова, то есть Его жертву на Кресте за грехи наши, тот подумает и о том, что значит грех и что значит спасение жертвы крестной. Хотя все это, казалось бы, всем известно, но всегда были люди, которые искали более легких, обходных путей», — сказал митрополит Антоний, объясняя слова апостола Павла из послания к Галатам.

По словам владыки, в наши дни можно услышать, что главное — креститься, а как потом будет жить человек — не важно.

«Никто не станет отрицать необходимость Крещения. Но все ли понимают, что спасение нельзя заработать, выполняя добросовестно все предписания, в основном внешние, — уже не Моисеева Закона, а Христианского? Как же жить? Как говорит святой апостол Павел, своим примером, свидетельствуя, что это вполне возможно „[...] для меня мир распят, и я миру“ (Гал. 6:14). Это значит, что мы призваны равнодушно принимать и славу мира, и бесчестие. Не всем, казалось бы, это под силу, но иного пути нет. Это не отрицание жизни, это не отвращение законным радостям, это не холодное безразличие стоиков. Нет. Это четкое разграничение того, что должно быть основным, и того, что должно быть выражением главного», — объяснил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что во главе всего должна быть вера в то, что Господь спасает каждого силой Своих крестных страданий, а добрые дела и исполнение заповедей — это свидетельство веры.

«Важно это понять, и уже больше не о чем спорить. Остается жить с тем, что апостол заповедовал. Истинность своих слов он утверждает тем, что носит язвы Господа на теле своем (Гал. 6:17). То есть за учение Господа Спасителя он получал многократно различные раны. И тем он доказывает, что ни корысти, ни славы, ни благ земных нигде ни от кого он не искал. Только исполнял то, на что послан, и вполне удовлетворен каждой возможностью проповедовать всем, чтобы все признали радость — знать Истинного Бога и творить Его волю», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, почему вера — свободный выбор человека, не требующий доказательств.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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