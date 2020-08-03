Под Одессой бродячие собаки откопали тело семимесячного ребенка

Главное: Под Одессой найден труп семимесячной девочки. Тело из неглубокой могилы вырыли бродячие собаки.

Детали: На выходных в Одесской области в селе Мирное произошла трагедия. Там ы неглубокой могиле было найдено тело семимесячной девочки.

По информации сайта «Правда за Одессу», труп ребенка вчера из неглубокой могилы откопали бродячие собаки.

Прибыли на место вызова правоохранители достаточно быстро выяснили личность матери девочки. Она созналась в содеянном. Труп младенца направлен на экспертизу для того, чтобы определить, был ребенок закопан живым или мертвым.

Проводятся первоочередные следственные действия.

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