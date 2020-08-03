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Эстония экстренно закрыла воздушную границу для украинцев

Александр Панько
03.08.20 10:22
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Эстония экстренно закрыла воздушную границу для украинцев

Главное: Эстония снова закрыла свои границы для украинцев из-за ситуации с коронавирусом. Авиасообщение было отменено.

Детали: Эстония решила закрыть границы для граждан Украины из-за ситуации с коронавирусом в нашей стране. Лишь в прошлый четверг Wizz Air возобновила перелеты в Таллинн из Киева, Львова и Харькова, однако уже прекратила их, пишет ERR.

Как отмечается, министерство экономики Эстонии позволяет авиасообщение только со странами, «в которых кумулятивное число зараженных коронавирусом за последние четырнадцать дней не превышает 25, а в Украине на прошлой неделе этот показатель составлял 24,5», после чего полеты возобновились.

Сообщается, что «31 июля поступили новые данные, согласно которым коэффициент заболеваемости в Украине увеличился до 28, в связи с чем все запланированные на субботу и воскресенье рейсы были отменены».

В публикации говорится, что требование двухнедельной самоизоляции при въезде в Эстонию с 3 августа действует для прибывающих из пятнадцати стран: Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Испании, Люксембурга, Мальты, Монако, Португалии, Румынии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Также информируется, что «карантинные требования для туристов из европейских стран обновляются еженедельно в зависимости от эпидемиологической ситуации в соответствующих странах, если коэффициент распространения коронавируса в стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более шестнадцати случаев на 100 тысяч жителей, то ограничения на передвижение не применяются».

В тему: 31 июля 2020 года мы писали, что ,олгарские туроператоры заставили правительство отменить коронавирусные требования для украинцев/

28 июля 2020 года сообщалось, что Минздрав «закрыл» для украинских курортников сразу две европейские страны.

Тэги: Киев, Эстония, Львов, общество, Харьков, Таллинн, Wizz Air, новости Украины, коронавирус, пандемия, авиасообщение

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