Две малолитражки не разминулись на дороге в Николаеве: пострадали дети

Главное: В Николаеве в результате аварии с участием двух легковых автомобилей пострадали семь человек, среди них трое детей.

Детали: Как сообщает Отдел коммуникации полиции в Николаевской области, 2 августа в Николаеве на Одесском шоссе произошло столкновение транспортных средств Daewоo Sens под управлением 47-летнего мужчины и Volkswagen Golf под управлением 27-летнего местного жителя.

Телесные повреждения получили две пассажирки автомобиля Daewoo Sens, 40 и 60 лет и 9-летний мальчик, а также две женщины 27 и 55 лет, а также две 8-летние девочки из второго автомобиля.

Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали, а после осмотра врачами отпустили на амбулаторное лечение.

Обстоятельства и причины аварии пока неизвестны.

В тему: 30 июля 2020 года на автодороге «Киев — Одесса», вблизи пгт Кривое Озеро Николаевской области 47-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом столкнулся с дорожным отбойником, после чего наехал на двух мужчин, находившихся на территории АЗС. В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода — 26 и 30 лет — погибли на месте.

В тот же день в Николаеве водитель микроавтобуса «Рута», которыми в городе осуществляются пассажирские перевозки, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части с последующим столкновением с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия девять пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.