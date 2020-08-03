Стало известно, в какой области Украины наибольший показатель смертности от коронавируса

Главное: В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения назвали области Украины, которые лидируют по количеству летальных случаев от коронавируса. В лидерах — Кировоградская область.

Детали: Средний уровень летальности от заболевания коронавирусом по Украине составляет 2,4%. При этом в трех областях этот уровень существенно превышен. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

По данным ЦОЗ, по состоянию на сегодня самые высокие показатели летальности от коронавируса зафиксированы в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

Тем временем во Львовской области от коронавирусной болезни умер глава Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи Василий Савенко. В этом месяце ему могло исполниться 60 лет. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщила пресс-служба Старосамборского райсовета в Facebook.

«Преждевременно оборвалась жизненная тропинка Василия Савенко, директора Старосамборского центра первичной медицинской помощи... Савенко возглавил первичное звено медицины в бурное время реформ и достойно справился с вызовом», — говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак подтвердила, что 59-летний Савенко скончался в результате осложнений от коронавирусной болезни.

«Ушел из жизни Василий Савенко... Опять этот ужасный вирус унес хорошего человека... Мне Василий запомнится очень активным и трудолюбивым человеком. Он горел работой и имел много интересных идей», — написала Микичак.

В тему: Болгария отменила требования для пересечения границы для граждан Украины, введенные в связи с эпидемией коронавируса. По данным СМИ, это произошло после того как местные туроператоры поставили правительству ультиматум.