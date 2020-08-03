Американцы выяснили о коронавирусе кое-что неожиданное

Главное: Ученые говорят, что коронавирусная инфекция провоцирует мощную иммунную реакцию. Она мешает борьбе с заразой.

Детали: Исследователи из университета Сан-Франциско (США) узнали о коронавирусе кое-что новое. Их цитирует издание MedicalXpress.

Ученые говорят, что зараза «провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией».

В их отчете говорится, что человеческий организм «начинает избавляться от вируса уже через несколько минут после заражения, и чрезмерная борьба приводит к тяжелому течению болезни».

Эксперты подчеркивают: «Реакция иммунитета при заражении коронавирусом существенно отличается от его поведения при попадании в организм вируса гриппа, отмечается в исследовании».

Оказалось, говорится в публикации, что «коронавирус может поражать не только клетки дыхательной системы человека, но и части других органов, ему помогают белковые шипы, из-за которых он и получил свое название, но проникновение в клетки через дыхательные пути действительно является наиболее легким для вируса».

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