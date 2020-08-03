Синоптики говорят, что грядущая рабочая неделя в Украине будет очень душной

Главное: К концу недели в Украине снова будет очень жарко. Синоптики рассказали о погоде на 3-7 августа.

Детали: В Гидрометцентре поведали о погоде в Украине на ближайшую рабочую неделю, 3-7 августа. Синоптики говорят, что ближе к выходным воздух по стране сильно прогреется.

Ожидается, что уже со среды-четверга жара начнет снова возвращаться в Украину.

Днем обещают плюс 26-35, а ночью 14-21 тепла.

Синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков.

В Киеве должно быть сухо, днем ожидается 29-31 тепла, а ночью плюс 17-19.

Карта погоды:

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