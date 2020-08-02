Стало известно, как в Украине будут работать школы и вузы с 1 сентября

Главное: Министерство образования утвердило несколько рекомендаций для работы школ и вузов с 1 сентября. В частности, на самих занятиях сидеть в маске не обязательно.

Детали: Министерство образования и науки Украины опубликовало инфографику с рекомендациями Минздрава касательно работы школ, техникумов и вузов с 1 сентября в условиях коронавирусного карантина. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В частности, как отметили в ведомстве, носить респираторы/маски необходимо:

— На входе в учебное заведение;

— Во время передвижения между помещениями заведения

При этом во время занятий маски и респираторы можно не использовать.

Температурный скрининг на входе в школу или вуз обязательно проводится для всего персонала. Мерить температуру учащимся необязательно.

В помещения учебного заведения также не могут быть допущены родители или сопровождающие лица, кроме тех, которые сопровождают людей с инвалидностью.

Во время учебного процесса необходимо:

— Разработать график допуска учащихся в учебное заведение, маршруты их движения в школах/вузах;

— Минимизировать передвижение учеников/студентов между кабинетами;

— Перед началом занятий проводить ежедневный опрос учеников/студентов касательно их самочувствия;

— При возможности проводить занятия на открытом воздухе.

Также Минздрав выступил с рекомендациями касательно обеспечения безопасности в учебных заведениях:

— Места для обработки рук антисептиками должны быть расположены на входе во все помещения;

— Сбор использованных масок и перчаток должен быть произведен в отдельные контейнеры;

— Руководством учебных заведений должны быть подготовлен санитарные комнаты. Там должны быть в наличии: жидкое мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук;

— На территории учебного заведения должны быть размещены плакаты и баннеры, информирующие о респираторной гигиене и этикете кашля;

— На полу должна присутствовать разметка для соблюдения дистанции и организованного движения по коридорам;

— Медпункты учебных заведений должны быть оснащены бесконтактными термометрами, дезинфекторами, средствами индивидуальной защиты;

— Проветривание помещений должно производиться на протяжении не меньше 10 минут после каждого занятия;

— Должна производиться дезинфекция поверхностей — дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и т.д. — после проведения занятий в конце рабочего дня.

Кроме того, ведомство выступило с рекомендациями касательно организации питания в учебных заведениях:

— Должен быть составлен график питания учителей и студентов;

— Должно соблюдаться расстояние между столами — не менее 1,5 метров;

— За одним столом должно находиться не более 4 человек;

— В период карантина не разрешается питание в формате «шведского стола» и самообслуживание.

В тему: В конце июня сообщалось, что в Минобразования заявляли о готовности начать новый учебный год с 1 сентября. Впрочем, школы готовятся к «дистанционке».

В начале июля Министерство здравоохранения обсуждало с Министерством образования формат работы школ с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса.

В конце июля в МОЗ рассказали, когда школьники вновь сядут за парты.