Стало известно, как в Украине будут работать школы и вузы с 1 сентября

Главное: Министерство образования утвердило несколько рекомендаций для работы школ и вузов с 1 сентября. В частности, на самих занятиях сидеть в маске не обязательно.
Детали: Министерство образования и науки Украины опубликовало инфографику с рекомендациями Минздрава касательно работы школ, техникумов и вузов с 1 сентября в условиях коронавирусного карантина. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В частности, как отметили в ведомстве, носить респираторы/маски необходимо:
— На входе в учебное заведение;
— Во время передвижения между помещениями заведения
При этом во время занятий маски и респираторы можно не использовать.
Температурный скрининг на входе в школу или вуз обязательно проводится для всего персонала. Мерить температуру учащимся необязательно.
В помещения учебного заведения также не могут быть допущены родители или сопровождающие лица, кроме тех, которые сопровождают людей с инвалидностью.
Во время учебного процесса необходимо:
— Разработать график допуска учащихся в учебное заведение, маршруты их движения в школах/вузах;
— Минимизировать передвижение учеников/студентов между кабинетами;
— Перед началом занятий проводить ежедневный опрос учеников/студентов касательно их самочувствия;
— При возможности проводить занятия на открытом воздухе.
Также Минздрав выступил с рекомендациями касательно обеспечения безопасности в учебных заведениях:
— Места для обработки рук антисептиками должны быть расположены на входе во все помещения;
— Сбор использованных масок и перчаток должен быть произведен в отдельные контейнеры;
— Руководством учебных заведений должны быть подготовлен санитарные комнаты. Там должны быть в наличии: жидкое мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук;
— На территории учебного заведения должны быть размещены плакаты и баннеры, информирующие о респираторной гигиене и этикете кашля;
— На полу должна присутствовать разметка для соблюдения дистанции и организованного движения по коридорам;
— Медпункты учебных заведений должны быть оснащены бесконтактными термометрами, дезинфекторами, средствами индивидуальной защиты;
— Проветривание помещений должно производиться на протяжении не меньше 10 минут после каждого занятия;
— Должна производиться дезинфекция поверхностей — дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и т.д. — после проведения занятий в конце рабочего дня.
Кроме того, ведомство выступило с рекомендациями касательно организации питания в учебных заведениях:
— Должен быть составлен график питания учителей и студентов;
— Должно соблюдаться расстояние между столами — не менее 1,5 метров;
— За одним столом должно находиться не более 4 человек;
— В период карантина не разрешается питание в формате «шведского стола» и самообслуживание.
В тему: В конце июня сообщалось, что в Минобразования заявляли о готовности начать новый учебный год с 1 сентября. Впрочем, школы готовятся к «дистанционке».
В начале июля Министерство здравоохранения обсуждало с Министерством образования формат работы школ с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса.
В конце июля в МОЗ рассказали, когда школьники вновь сядут за парты.