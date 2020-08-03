Букмекеры считают, что Трамп может только мечтать о втором президентском сроке

Главное: Шансы президента США Дональда Трампа остаться на второй срок снижаются. Об этом говорят западные букмекеры.

Детали: Специалисты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill продолжают снижать шансы действующего президента США Дональда Трампа остаться на второй срок. Появились свежие котировки.

Падение рейтинга главы Белого дома происходит на фоне протестов против расизма в США.

Лидирующий по мнению экспертов кандидат от демократов Джо Байден повысил свои шансы на успех: на него ставят уже 1,57 к 1.

А вот ставки на Дональда Трампа принимают всего как 2,5 к 1. Не помогает ему даже участие в кампании рэпера Канье Уэста.

Котировки:

Выборы в США должны пройти 3 ноября.

В тему: 27 июля 2020 года букмекеры заявили, что коронавирус сплотил Евросоюз.

16 июля 2020 года мы писали, что Канье Уэст стал кандидатом в президенты в одном штате.