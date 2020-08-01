Эксперт рассказал о роли Катара и ОАЭ в постамериканском порядке на Ближнем Востоке

Главное: YouTube-канал «In Situ» представляет видеолекцию Илия Куса, аналитика Института будущего, посвященную самоутверждению Катара и ОАЭ на фоне ослабления влияния США в регионе.
Детали: ГО «In Situ» совместно с «Фразой» представляют лекцию аналитика Института будущего Илии Кусы, продолжающего увлекательное путешествие по политическому ландшафту Ближнего Востока.
В этой лекции речь пойдет о том, как ослабление влияния США в регионе выводит на передний план новых претендентов на лидерство — Катар и ОАЭ.
Тайм-коды:
0:55 географическое положение Катара и его особенности
2:00 получение Катаром независимости
3:30 история Катара до получения независимости
4:45 политическое устройство Катара
7:30 в чем значимость Катара и каковы его ресурсы
10:30 телеканал Аль-Джазира как ресурс Катара
12.00 религиозно-идеологическая политика Катара
15.00 враги Катара
17:35 адаптация Катара к саудовско-эмиратской блокаде
18:40 ОАЭ
19:00 внутриполитическое устройство ОАЭ
21.00 проблема мигрантов для ОАЭ
22:10 диверсифицированная экономика как конкурентное преимущество ОАЭ
24:00 географическое расположение как конкурентное преимущество Эмиратов
25:35 изменения внешней политики ОАЭ на фоне ослабления роли США на Ближнем Востоке
27:20 стремление ОАЭ контролировать ключевые морские коммуникации
29:10 наступление постамериканского порядка на Ближнем Востоке
30:00 конкретные направления внешней политики ОАЭ:Египет, Сомали, Судан, Йемен.
33:40 Катар и ОАЭ как ключевые государства определяющие постамериканский региональный порядок.