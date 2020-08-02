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Педантичные немцы подсчитали точное число проституток из Украины в ФРГ

Агата Кловская
02.08.20 09:51
806
Педантичные немцы подсчитали точное число проституток из Украины в ФРГ

Главное: Официально в Германии проституцией занимаются 276 граждан Украины, что составляет менее 1% от их общего числа.

Детали: Федеральное статистическое ведомство Германии обнародовало количество официально зарегистрированных в Германии проституток. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ, всего в стране зарегистрировано 40400 чел., занимающихся проституцией. Наибольшую долю среди них составляют гражданки Румынии — 35%. На втором месте идут гражданки Германии — 19%. Далее идут представители Болгарии (11%) и Венгрии (8%)

Что касается постсоветского пространства, то среди немецких проституток 278 россиянок, 276 украинок и 61 гражданка Беларуси.

Подавляющее большинство жриц любви (78%) имеют возраст от 21 до 44 лет, 17% — старше 45 лет и лишь 5% — от 18 до 20 лет.

Отметим, что данная статистика не учитывает тех, кто осуществляет свою деятельность неофициально и нелегально. Их количество, по оценкам аналитиков, может достигать 400 тыс. человек.

Проституция официально разрешена в Германии с 1 января 2002 года. С этого момента они могут взыскать с клиента деньги в суде, имеют собственные правозащитные и профсоюзные группы, получают пенсии, но и платят взносы в пенсионный фонд и платят другие налоги.

В тему: 12 июля 2020 года несколько сотен секс-работниц и владельцев борделей в Германии вышли на демонстрацию в районе улиц красных фонарей в Гамбурге, требуя отмены карантинных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. По их мнению, проституция не несет для людей большей опасности, чем косметология или танцы.

Тэги: Германия, Украина, общество, Россия, мир, Венгрия, ФРГ, Румыния, статистика, проституция

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