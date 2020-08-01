На Запорожье самодельная стиральная машина убила ребенка

Главное: В Запорожской области ребенок умер, прикоснувшись к нагревателю самодельной стиральной машины. Дома он был без присмотра родителей.

Детали: В четверг, 30 июля, в одном из сел Ореховского района Запорожской области ребенок погиб из-за самодельной стиральной машины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Запорожской области.

Как отметили в ведомстве, мальчик находился дома без присмотра родителей. Ребенок прикоснулся к электронагревателю, который был установлен в самодельной стиральной машине.

«Предварительно было установлено, что 7-летний мальчик, когда рядом не было родителей, дотронулся к электронагревателю, установленного в самодельной стиральной машине», — рассказали в полиции.

Правоохранители выясняют детали трагедии, открыто уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, сейчас решается вопрос относительно открытия уголовного производства по статье 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

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