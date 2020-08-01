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Ученые заявили, что орехи, чай и шоколад могут вызвать рак

Агата Кловская
01.08.20 07:04
2654
Ученые заявили, что орехи, чай и шоколад могут вызвать рак

Главное: Некоторые продукты могут вызвать онкологию. В список попали ягоды и орехи.

Детали: Израильские ученые из Центра иммунологии и исследований рака имени Лаутенберга при Еврейском университете в Иерусалиме составили неожиданный список продуктов, которые могут вызвать рак. Их цитирует пресс-служба исследовательского центра.

Сообщается, что, оказывается, опасны продукты, богатые антиоксидантами: это черный чай, шоколад, орехи и ягоды.

Эксперты говорят, что они могут повысить риск развития некоторых видов рака.

Ученые сообщают, что определили фактор, «который заставлял рак быстро распространяться в толстой кишке».

По их словам, «кишечная флора, которая производит метаболиты, известные как антиоксиданты, которые в высоких концентрациях содержатся в таких продуктах, как черный чай, шоколад, орехи и ягоды».

В отчете говорится, что, изучая рак желудочно-кишечного тракта, они «нашла причину, по которой только 2% раковых заболеваний развиваются в тонкой кишке, тогда как 98% поражают толстый кишечник».

Выяснилось, что «причина кроется в главном различии между этими органами: в наличии кишечной микрофлоры. В тонком кишечнике мало бактерий, в то время как толстый кишечник населён богатой микрофлорой».

Медики сообщают, что «ключевую роль в развитии рака, по мнению ученых, играет белок под названием р53, который действует как клеточный барьер, подавляя генетические мутации в клетке, и когда он повреждается, то не просто перестает защищать клетку, а, напротив, стимулирует развитие рака, помогая опухолям распространяться и расти».

В статье сказано, что для того, чтобы изучить влияние кишечной микрофлоры, исследователи вводили мутировавшие белки р53 в толстый и тонкий кишечник.

Также сообщается: «В тонком кишечнике белки преобразовывались в нормальный р53, подавляя рост раковых клеток, в то время как в толстом кишечнике они оставались верными своей природе и провоцировали распространение рака. Виной всему, по мнению Бен-Нерии, богатая микроорганизмами среда, существующая в толстом кишечнике».

Кроме этого отмечается, что, для того, чтобы дополнительно проверить идею о роли микрофлоры толстого кишечника, «исследователи подавляли ее при помощи антибиотиков, и в этом случае мутировавший р53 больше не провоцировал рак».

Анализируя то, как богатая антиоксидантами диета действует на мышей, ученые выявили, что в этом случае их кишечная флора ускоряла режим стимуляции рака белком р53.

В тему: 26 июня 2020 года мы писали том, что российский онколог заявил, что популярный в Украине продукт провоцирует рак.

Тэги: ученые, здоровье, мир, чай, Израиль, шоколад, рак, онкология, орехи

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