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Американцы создали перечень препаратов, эффективных в борьбе с коронавирусом

Агата Кловская
28.07.20 10:52
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Американцы создали перечень препаратов, эффективных в борьбе с коронавирусом

Главное: Американские медики обнаружили 21 препарат, эффективный в борьбе с коронавирусом. Среди них — средства от аллергии и проказы.

Детали: Ученые Медицинского исследовательского института в США выявили больше двадцати новых лекарственных препаратов, которые способны останавливать репликацию коронавируса SARS-CoV-2. Как сообщает Lenta.ru, исследователи проанализировали крупнейшую базу данных лекарственных препаратов, чтобы найти те, которые способны остановить размножение коронавируса.

В результате было найдено 100 молекул с подтвержденной противовирусной активностью, и 21 препарат был признан эффективным в безопасных для пациентов концентрациях. Кроме того, четыре препарата действуют синергически с ремдесивиром, который применяют для лечения COVID-19.

При этом, как подчеркивается, два лекарственных средства уже одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США. Речь идет о противоаллергенном препарате астемизол, а также о клофазамине, который применяется при лечении проказы.

В настоящее время исследователи испытывают на трехмерных моделях, которые имитируют легкие человека еще 21 препарат.

Как утверждается, на сегодняшний день наилучшие краткосрочные варианты эффективного лечения представляют из себя клофазимин, ханфангчин А, апилимод и ONO 5334.

В тему: 24 февраля 2020 года посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские ученые создали лекарство от коронавируса. По его словам, речь идет о хлорохина фосфате — лекарстве, десятилетиями использовавшемся как средство от малярии. При этом ранее власти Китая признали эффективным лекарством от коронавируса также противовирусный препарат «Арбидол» с действующим веществом умифеновир.

В апреле того же года в Швеции больницы прекратили применять противомалярийный препарат хлорохин, на основе которого создан гидроксихлорохин, из-за его побочных действий. Соответствующее решение было принято после того, как несколько пациентов пожаловались на спазмы, частичную потерю зрения и мигрени.

При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, убедительных доказательств того, что препараты на основе хлорохина помогают в лечении коронавируса, не было.

Тэги: США, медицина, здоровье, эпидемия, мир, лекарство, исследование, коронавирус

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