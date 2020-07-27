В Украине стартует автокинофестиваль под открытым небом

Главное: 31 июля, 1 и 2 августа в Днепре бесплатно покажут лучшие украинские фильмы в автоформате. Показ пройдет в рамках автокинофестиваля национального кино под открытым небом FESTinCAR2020.

Детали: В Днепре состоится первый в Украине автокинофестиваль национального кино под открытым небом FESTinCAR2020. Вход на фест свободный.

31 июля, 1 и 2 августа на территории стадиона «Метеор» (ул. А. М. Макарова, 27А, территория возле поля)бесплатно покажут лучшие украинские фильмы в автоформате.

В течение трех дней на большом LED-экране 9×5 метров покажут 9 украинских фильмов, которые успели завоевать любовь зрителей и внимание жюри международных кинофестивалей.

Контроль билетов будет происходить бесконтактно, а звук будет транслироваться на FM-волне. Зрители смогут оставаться в своих авто и наслаждаться безопасным просмотром.

Главной целью фестиваля является популяризация украинского кино и создание безопасного и интересного досуга для горожан и гостей города.

Специально для зрителей организаторы подготовили эксклюзивные видеообращения от создателей кинокартин.

Программа фестиваля:

31 июля:

18:00 — Фильм-открытие: лауреат национальной кинопремии «Золота Дзига» комедия с участием яркой Ирмы Витовской «Мои мысли тихие»,

21:00 — Национальный претендент от Украины на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, драма «Домой».

1 августа:

15:00 — Семейная авантюрная комедия «11 детей из Моршина», производство SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT, продюсер Сергей Лавренюк.

17:30 — Яркий комедийный дебют «Герой моего времени»,

20:00 — Украина-французско-исландский триллер «Горная женщина: на войне», производство SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT, продюсер Сергей Лавренюк.

2 августа:

12:00 — историко-драматический фильм на основе одноименного киноромана Виктора Веретенникова «Гетьман»,

15:00 — Документальный фильм производства Украины, Латвии и Германии, национальный претендент от Украины на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке «Украинские шерифы»,

17:30 — Фильм совместного производства Германии, Украины, Франции, Нидерландов и Румынии, национальный претендент от Украины на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке «Донбасс»,

20:30 — Фильм-закрытие: комедийный блокбастер «DZIDZIO Контрабас», производство SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT, продюсер Сергей Лавренюк.

Для того, чтобы гарантированно попасть на показы, надо зарегистрироваться по ссылке https://festincar2020.ticketforevent.com/ Аккредитация для СМИ и блоггеров: [email protected] Также следите за новостями фестиваля в Telegram, Instagram, Facebook.

Фестиваль проходит в рамках программы «Культурная столица» при поддержке Департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета.

Организатор проекта: KINOLIFE Distribution.

Техническая поддержка: DoubleS Led Screens, REMI.

Генеральный ТВ-партнер: 9 канал. Генеральный радиопартнер: радио «Аристократы». Региональные медиапартнеры: Gorod.dp.ua, 49000.com.ua, 056.ua, Dnepr.com, Днепр Вечерний, Dnepr.news, Quiz Night, Днепровская Центральная городская библиотека, ДТП ПРОБКИ Днепр. Национальные медиапартнеры: «Фраза», Теленеделя, Киноафиша, Хорошее кино, Depo.ua, PlayUA, Вокруг Света Украина, Starway Magazine.

В тему: Ранее мы сообщали о том, что украинцам покажут короткометражки со всех уголков мира.