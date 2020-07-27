Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Украине стартует автокинофестиваль под открытым небом

Автор: «Фраза»
27.07.20 21:33
121
В Украине стартует автокинофестиваль под открытым небом

Главное: 31 июля, 1 и 2 августа в Днепре бесплатно покажут лучшие украинские фильмы в автоформате. Показ пройдет в рамках автокинофестиваля национального кино под открытым небом FESTinCAR2020.

Детали: В Днепре состоится первый в Украине автокинофестиваль национального кино под открытым небом FESTinCAR2020. Вход на фест свободный.

31 июля, 1 и 2 августа на территории стадиона «Метеор» (ул. А. М. Макарова, 27А, территория возле поля)бесплатно покажут лучшие украинские фильмы в автоформате.

В течение трех дней на большом LED-экране 9×5 метров покажут 9 украинских фильмов, которые успели завоевать любовь зрителей и внимание жюри международных кинофестивалей.

Контроль билетов будет происходить бесконтактно, а звук будет транслироваться на FM-волне. Зрители смогут оставаться в своих авто и наслаждаться безопасным просмотром.

Главной целью фестиваля является популяризация украинского кино и создание безопасного и интересного досуга для горожан и гостей города.
Специально для зрителей организаторы подготовили эксклюзивные видеообращения от создателей кинокартин.

Программа фестиваля:

31 июля:

18:00 — Фильм-открытие: лауреат национальной кинопремии «Золота Дзига» комедия с участием яркой Ирмы Витовской «Мои мысли тихие»,
21:00 — Национальный претендент от Украины на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, драма «Домой».

1 августа:

15:00 — Семейная авантюрная комедия «11 детей из Моршина», производство SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT, продюсер Сергей Лавренюк.
17:30 — Яркий комедийный дебют «Герой моего времени»,
20:00 — Украина-французско-исландский триллер «Горная женщина: на войне», производство SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT, продюсер Сергей Лавренюк.

2 августа:

12:00 — историко-драматический фильм на основе одноименного киноромана Виктора Веретенникова «Гетьман»,
15:00 — Документальный фильм производства Украины, Латвии и Германии, национальный претендент от Украины на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке «Украинские шерифы»,
17:30 — Фильм совместного производства Германии, Украины, Франции, Нидерландов и Румынии, национальный претендент от Украины на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке «Донбасс»,
20:30 — Фильм-закрытие: комедийный блокбастер «DZIDZIO Контрабас», производство SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT, продюсер Сергей Лавренюк.

Для того, чтобы гарантированно попасть на показы, надо зарегистрироваться по ссылке https://festincar2020.ticketforevent.com/ Аккредитация для СМИ и блоггеров: [email protected] Также следите за новостями фестиваля в Telegram, Instagram, Facebook.

Фестиваль проходит в рамках программы «Культурная столица» при поддержке Департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета.
Организатор проекта: KINOLIFE Distribution.

Техническая поддержка: DoubleS Led Screens, REMI.

Генеральный ТВ-партнер: 9 канал. Генеральный радиопартнер: радио «Аристократы». Региональные медиапартнеры: Gorod.dp.ua, 49000.com.ua, 056.ua, Dnepr.com, Днепр Вечерний, Dnepr.news, Quiz Night, Днепровская Центральная городская библиотека, ДТП ПРОБКИ Днепр. Национальные медиапартнеры: «Фраза», Теленеделя, Киноафиша, Хорошее кино, Depo.ua, PlayUA, Вокруг Света Украина, Starway Magazine.

В тему: Ранее мы сообщали о том, что украинцам покажут короткометражки со всех уголков мира.

Тэги: кино, культура, автокиноеатр

Комментарии

Статьи

27.07.20 09:15

Феодальная префектизация. Как перекроили глобус Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
25.07.20 08:00

Фильм «мама!»: библейская хоррор-притча Даррена Аронофски

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Пожар в нантском соборе Святых Петра и Павла это знак католикам [обновлено 26.07.2020]
26.07.20 22:00

Пожар в нантском соборе Святых Петра и Павла это знак католикам [обновлено 26.07.2020]

Автор: Виктор Даль

Выбор редакции
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Тушите свет! Грядёт подорожание...
Тушите свет! Грядёт подорожание...
Дом со свастикой появился в Полтаве
Дом со свастикой появился в Полтаве
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 27 июля 2020 года

Главные новости за 27 июля 2020 года
27.07.20 19:02
740
Последние новости
27.07.20 21:33

В Украине стартует автокинофестиваль под открытым небом
27.07.20 21:32

Станции киевского метро погрузились во тьму из-за аварии на ТЭЦ-5
27.07.20 20:52

УПЦ помогает людям, у которых появляются проблемы со здоровьем на переходе КПВВ «Станица Луганская»
27.07.20 20:42

В деле об оставке Луческу поставлена жирная точка
27.07.20 20:12

На Ровенщине военный убил своего же «побратима»
27.07.20 19:29

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 27 июля 2020
27.07.20 19:02

Главные новости за 27 июля 2020 года
Фото и Видео
Станции киевского метро погрузились во тьму из-за аварии на ТЭЦ-5
Станции киевского метро погрузились во тьму из-за аварии на ТЭЦ-5
Станции киевского метро погрузились во тьму из-за аварии на ТЭЦ-5
Станции киевского метро погрузились во тьму из-за аварии на ТЭЦ-5
Минздрав признал, что «скорая помощь» в Украине совсем не скорая
Минздрав признал, что «скорая помощь» в Украине совсем не скорая
В Киеве два наркомана угнали маршрутку и стали на ней куролесить
В Киеве два наркомана угнали маршрутку и стали на ней куролесить
На Харьковщине мужчина разгуливал по железнодорожной станции с пакетом гранат
На Харьковщине мужчина разгуливал по железнодорожной станции с пакетом гранат
В России автомобиль с людьми утонул в канале
В России автомобиль с людьми утонул в канале
Боевики нарушили режим «полной тишины» уже через 20 минут после его наступления
Боевики нарушили режим «полной тишины» уже через 20 минут после его наступления
Один из самых популярных украинских курортов затопил сильный ливень
Один из самых популярных украинских курортов затопил сильный ливень
В Днепре зафиксировано нашествие ядовитых медуз
В Днепре зафиксировано нашествие ядовитых медуз
На Прикарпатье молодой парень «закатал» кота в трехлитровую банку
На Прикарпатье молодой парень «закатал» кота в трехлитровую банку
Колумнист «Фразы» опубликовал таинственный стих о Пушкине
Колумнист «Фразы» опубликовал таинственный стих о Пушкине
fraza.com
Новости блогосферы
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата
21.07.20 16:14

Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.