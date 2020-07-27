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В Харькове страшной смертью умерли четверо работников коммунального предприятия

Автор: «Фраза»
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В Харькове страшной смертью умерли четверо работников коммунального предприятия

Главное: В Харькове во время проведения ремонтных работ ядовитыми газами из канализации отравились четверо работников местного коммунального предприятия. Среди них одна женщина. Все они скончались на месте происшествия.

Детали: В Харькове от ядовитых газов в канализационном коллекторе погибли четыре работника КП «Харьковкоммуночиствод». Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, днем 27 июля на проспекте Гагарина 354 Основянского района Харькова, на территории илового поля, рабочие спустились в выпускной колодец во время проведения дренажных работ. По предварительным данным, они пошли в иловый колодец без средств защиты.

Спасатели, используя специальные средства защиты органов дыхания, спустились в иловый колодец и подняли тела погибших работников на поверхность. Среди них оказалась одна женщина.

Правоохранительные органы проводят следственные действия по факту гибели людей.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области, работники погибли во время проведения ремонтных работ.

В тему: 6 августа 2009 года в селе Красный партизан Донецкой области в канализационном коллекторе по улице Гагарина от удушья газами погибли трое мужчин.

Тэги: газ, Харьков, происшествие, смерть, ремонт, фекалии, криминал, удушье, новости Украины

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