Японцы создали уникальные пластиковые пакеты

Главное: Появились пакеты, которые разлагаются в морской воде. Их создали в Японии.

Детали: В Японии компания Mitsubishi Chemical создала уникальные пластиковые пакеты. Как сообщают разработчики, их новинка разлагается в морское воде, тем самым не засоряя ее.

Сообщается, что они производятся из материала, в состав которого входит сахарный тростник, а на ощупь пакет ничем не отличается от обычного.

Стоят такие пакеты относительно недорого: 10-50 центов за штуку, в зависимости от размера.

Ранее, с 1 июля, в стране во всех магазинах начали взимать плату за пластиковые пакеты, стремясь спасти мировой океан от загрязнения.

В тему: 23 июля 2020 года мы писали, что японцы узнали, как и когда на Луне возникли кратеры.

30 июня 2020 года сообщалось, что японцы создали очень необычную социальную сеть.