Главное: В Париже умерла легендарная голливудская актриса Оливия Де Хэвилленд. Ей было 104 года.

Детали: Культовая американская актриса Оливия Де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни в Париже. По данным портала Deadline, произошло это во сне.

Датой смерти актрисы называется минувшая суббота, 25 июля.

Справка: Оливия Де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в Токио. Ее мать (Лилиан Августа Рюз) была театральной актрисой, известной под псевдонимом Лилиан Фонтейн, а отец девочки (Уолтер Огастас де Хэвилленд) был британским адвокатом, который имел практику в Японии. В трехлетнем возрасте, после развода родителей, она уехала с мамой в Калифорнию.

Оливия Де Хэвилленд дебютировала в кино в 1935 году ролью в фильме «Сон в летнюю ночь».

В 1939 году она исполнила роль Мелани Уилкс в фильме «Унесенные ветром», за которую была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

В 1941 году актриса приняла американское гражданство (у нее был французский паспорт).

За свою долгую карьеру она завоевала пять крупных премий: дважды (1947 и 1950 годы) «Оскар» за фильмы «Каждому – свое» и «Наследница», еще два раза она взяла «Золотой глобус» (за все ту же «Наследницу» и за мини-сериал «Анастасия: Загадка Анны» в 1987 году), а также получила приз Венецианского кинофестиваля 1949 года за картину «Змеиная яма».

В тему: 20 июля 2020 года мы писали, что умерла известная актриса из сериала «Карточный домик».

16 июля 2020 года сообщалось, что умерла актриса, сыгравшая в культовом сериале «Твин Пикс».